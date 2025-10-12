نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المجيد عبد الله في ليلة ساحرة يواصل جولته الخليجية في ابوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا امير الغناء السعودي والخليجي عبد المجيد عبد الله ليلة طرب وشجن لا تنسى غلفها الحب والفرح في قاعة "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس في أبوظبي حضرها قرابة 15 الف متفرج حضروا عند الساعة التاسعة مساء وغادروا المكان عند انتهاء الحفل في الواحدة والنصف فجرا، متمنين لو ان هذه الليلة الساحرة استمرّت لاكثر من أربع ساعات قدم فيها عبد المجيد (25 اغنية) من اجمل محطات مشواره الفني وذلك على مدار وصلتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، ورافقته فيهما فرقة موسيقية ضخمة ضمت اكثر من 30 موسيقيا وعازفا قادهم بمهارة المايسترو وليد فايد، ولتميزهم توجه اليهم مجيد في ختام الحفل بالتحية والشكر.

كواليس حفل عبد المجيد عبد الله في ابوظبي



وفي الكواليس، كشف مجيد ان: "برنامج اغاني حفل ابوظبي يختلف بعض الشي عن برنامج حفله قبل أسبوع في الكويت حيث راعى ان يمتع جمهوره في "دار زايد" بمجموعة من أعماله الامارتية التي تعلقوا بها ومنها اغنية "مرت سنة" لتي سبق ان غناها دويتو مع محمد عبده، وأغنية "قامت الساعة" وغيرهما ".وقد بدأ مجيد حفله الكبير بأغنيته "ما قدرت اصبر وجيتك" والمفاجأة إنه قام بتعديل الكلام لتكون اهداء منه إلى ابوظبي في حفله مغردا:"مرحبا بوظبي واهلا.." وتوالت أعماله: تتنفسك دنياي، يا بعدهم كلهم، غلطة، رهيب، احكي بهمسك، ابن الاوادم، اول حكايتنا، هلا بش، وغيرها، كما غنى "انتحل شخصيتك" عزفا على العود.



زغاريد حفل عبد المجيد عبد الله في ابوظبي

الطريف ان عبد المجيد خلال الحفل فوجئ بهتاف وزغاريد الحضور ما جعله يسأل الجمهور: اش اللي حاصل؟ وهنا اخبره مدير المسرح إنه وصل للتو خبرا مفاده فوز منتخب الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في المبارة التي كان يلعبها وتأهله لبطولة كأس العالم القادمة 2026 فبارك لهم، واحتفى مع الجمهور مغنيا "فزي له" في أقوى فرحة رافقت التأهل للمونديال، ومجيد يعلق مباركا "يا الإمارات مالكم حل".



ايضا كان مجيد في بداية الحفل قد ابلغ الجمهور ان الحفل ليس مصورا ولا منقولا تلفزيونيا، معلقا:"خذو راحتكم في التفاعل". وبين الحين والآخر كان يسأل عن هندسة الصوت مهتما ان يكون الجميع سعيدا.

حفل عبد المجيد عبد الله في ابوظبي



الجدير ذكره، ان حفل عبد المجيد عبد الله في ابوظبي يأتي ضمن جولته الغنائية لهذا العام والمستمرة حتى العام القادم، كان قد بدأها من الكويت وتشمل ايضا الرياض، البحرين، سلطنة عمان ودبي. هذا إضافة إلى انشغاله حاليا بتسجيل اغاني ميني ألبوم جديد سيرى النور قريبا.