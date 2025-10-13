إنطلاق تصوير «هاملت».. أحمد داش يعلن عن أحدث أعماله السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان أحمد داش تصوير أولى مشاهده في أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم «هاملت»، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض.

أحمد داش يعلن عن أحدث أعماله السينمائية

وأعلن داش عن انطلاق التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث نشر صورة للكلاكيت الخاص بالفيلم وعلق عليها بكلمة واحدة: «هاملت»، في إشارة واضحة إلى بداية مرحلة جديدة في مسيرته الفنية.

اخر افلام احمد داش

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه داش مؤخرًا في فيلم «نجوم الساحل»، والذي تصدر شباك التذاكر خلال فترة عرضه ولاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ابطال فيلم نجوم الساحل

وشارك أحمد داش في بطولة «نجوم الساحل» إلى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي السبع، علي صبحي، مالك عماد، تميم حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه السينمائية، الفيلم من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإنتاج RAW Entertainment.

قصة فيلم نجوم الساحل

وتدور أحداث «نجوم الساحل» في أجواء درامية كوميدية، داخل عالم صخب الصيف في الساحل الشمالي، حيث يسعى مجموعة من الشباب إلى تنظيم حفل فني وسط مواقف طريفة وصراعات مفاجئة.

اخر اعمال احمد داش

أما على الصعيد الدرامي، فكان آخر ظهور تلفزيوني لأحمد داش في مسلسل «مسار إجباري» الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، شارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم مي الغيطي، عصام عمر، صابرين، بسمة، وياسمينا العبد، ومن إخراج نادين خان.