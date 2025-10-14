محمد ثروت يعود لجمهوره في «ليلة في حب حليم ووردة» ضمن مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دار الأوبرا المصرية لاستضافة واحدة من أمسياتها الفنية المميزة ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يحيي كل من الفنان محمد ثروت والفنانة مروة ناجي حفلًا غنائيًا كبيرًا بعنوان «ليلة في حب حليم ووردة»، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس 23 أكتوبر الجاري، على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويُدير الحفل المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، الذي يقود الفرقة الموسيقية لتقديم باقة من أجمل أغاني العندليب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة وردة الجزائرية، في ليلة فنية تستعيد عبق الزمن الجميل وتحتفي بروائع الموسيقى العربية الخالدة.

ويُقام هذا الحفل ضمن برنامج الدورة الجديدة من المهرجان، الذي يُشرف على إدارته هذا العام المايسترو تامر غنيم، بمشاركة نائبه الدكتور محمد الموجي، حيث تمتد فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام متواصلة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

ويضم المهرجان 41 حفلًا غنائيًا بمشاركة 81 فنانًا و40 باحثًا موسيقيًا من 14 دولة عربية وأجنبية، تشمل: الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، والمغرب.

وتُقام الفعاليات على عدد من مسارح الأوبرا في القاهرة والمحافظات، منها: مسرح النافورة، المسرح الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية، أوبرا الإسكندرية "سيد درويش"، وأوبرا دمنهور، لتشكل جميعها احتفاءً بالفن الراقي والموسيقى العربية الأصيلة.

