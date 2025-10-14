ياسمين عبد العزيز تشيد بالرئيس السيسي وتحتفل بـ«قمة شرم الشيخ» على أنغام «جات الملوك»

القاهرة - محمد ابراهيم - عبّرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن فخرها الكبير بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره القيادي في تعزيز مكانة مصر عالميًا، وذلك بعد انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي جمعت عددًا من زعماء العالم على أرض السلام.

واختارت ياسمين أن تُعبّر عن دعمها بطريقتها المميزة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة للرئيس السيسي، وأرفقتها بمقطع من أغنية "جات الملوك" للفنان أحمد سعد، في إشارة رمزية تعكس احترامها وتقديرها لجهوده في قيادة مصر نحو الاستقرار والازدهار.

ولاقت الخطوة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بموقفها الوطني، مؤكدين أن قمة شرم الشيخ تمثل محطة مهمة في مسار السياسة المصرية الحديثة، ورسالة جديدة تؤكد ريادة مصر في المنطقة وقدرتها على جمع قادة العالم على طاولة واحدة من أجل السلام.

ومن ناحية اخري، أعلنت ياسمين عبد العزيز عن استعدادها للعودة إلى الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "وننسى اللي كان"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة خلال المواسم الماضية.

وكان اخر اعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل وتقابل حبيب شارك في بطولة العمل إلى جانب ياسمين عدد كبير من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين الذين ساهموا في نجاح العمل وتنوع مشاهده بين الدراما والرومانسية والتشويق.