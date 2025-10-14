الكاتب محمود حمدان: فخور بعضويتي في لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الكاتب والمؤلف محمود حمدان عن سعادته بمشاركته للعام الثالث على التوالي كعضو في لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الثامنة، مؤكدًا أن التجربة تمثل له محطة مهمة وثريّة تمنحه في كل عام فرصة لاكتشاف طاقات فنية جديدة ومواهب شابة واعدة تؤكد أن مصر ما زالت مليئة بالإبداع والفن الحقيقي.

وقال حمدان عبر صفحته الشخصية علي موقع التواص الاجتماعي فيسبوك: إن العروض المسرحية التي شاهدها مع أساتذته وزملائه في لجنة التحكيم كانت مليئة بالشغف والاجتهاد والرغبة الصادقة في تقديم فن راقٍ يليق بتاريخ المسرح المصري العريق، مشيرًا إلى أن ما شاهده خلال المهرجان يعكس مستوىً فنيًا متميزًا وقدرة جيل جديد على حمل راية المسرح بوعي وحب.

ووجّه الكاتب محمود حمدان خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف زكي، رئيس المهرجان ونقيب المهن التمثيلية، على عطائه وجهوده المستمرة في دعم الحركة الفنية، مؤكدًا أن كلماته لا تفي هذا الرجل العظيم حقه، كما شكر أعضاء مجلس النقابة وكل القائمين على المهرجان لما يبذلونه من دعم حقيقي للفنانين الشباب.

واختتم حمدان حديثه بتوجيه تحية خاصة إلى مدير المهرجان الفنان سامح بسيوني على جهوده الكبيرة في إدارة فعاليات الدورة الثامنة، مؤكدًا أن نجاح المهرجان هو ثمرة تعاون وجهد جماعي من جميع المشاركين.