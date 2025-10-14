أحمد حاتم يروج لأحدث أعماله السينمائية "قصر الباشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد حاتم لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "قصر الباشا"، وصانع المحتوى سامح سند، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "حاتم" البرومو التشويقي الأول، معلقًا عليه: "إيه اللي بيحصل في قصر الباشا؟ استنوا الإعلان التشويقي لفيلم قصر الباشا قريبًا في كل سينمات مصر والوطن العربي".

تفاصيل فيلم "قصر الباشا"

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا.



تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.