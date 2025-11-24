العالم اليوم - لبنان.. اغتيال الطبطبائي يكشف ثغرات "الدوائر المحصنة"

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. اغتيال الطبطبائي يكشف ثغرات "الدوائر المحصنة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 06:28 مساءً - دخلت الضاحية الجنوبيّة لِبيروت في صُلب المشهد من جديد، إسرائيل تُغتالُ الرجلَ الثاني في حزبِ الله هيثم علي الطبطبائي، في تطوّر يُعيد خلط أوراق المشهد الأمنيِّ في لبنان.

عمليّة تُعد من ضمن الضربات الإسرائيليّة الأكبر على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار العامِ الماضي، وتُذكِّر بعمليّة استهداف رئيسِ أركان حزب الله السابق فؤاد شكر في يوليو من عامِ 2024.

استهداف الضاحية، لم يكن مجرد ضربة لقياديّ كبير في حزب الله، بل رسالة واضحة مفادُها أن قدرةَ إسرائيل على الاختراق الأمنيِّ داخلَ بنية الحزب لم تتراجع، بل ربما تَعزّزتْ.

الأمين العامّ لحزب الله نعيم قاسم أكّد خلال الفترة الماضية معالجة الخلل الأمنيِّ الذي كشفَ الحزبَ أمامَ الجيش الإسرائيليِّ خلالَ فترةِ الحرب وأدّى إلى مقتلِ معظمِ قادته العسكريين والسياسيين.

لكنّ استهداف الطبطبائي، أتى ليقول عكسَ ذلك، حزب الله لا يزال مكشوفًا أمام إسرائيل، القادرة على اختراق الدوائر المغلقة التي يُفترضُ أنها مُحصّنةٌ بالكامل.

استهدافُ الضاحية، يأتي أيضًا بعد تقارير بشأن محاولة حزب الله إعادةَ ترميم هيكليّتِه سواء على مستوى بنيتِه العسكريّة أو شبكة اتصالاته أو منظومتِه الأمنيّة.

إلّا أن عمليّةَ الاغتيالِ الأخيرةِ تكشفُ أن الثغرات لم تُغلَق بعد، وأن الجهدَ الإسرائيلي في مراقبة الحزب ليس فقط مستمرا، بل فعّالا إلى حدِّ قدرة إسرائيل على الوصول إلى أعلى مستوياتِ القرار داخل الحزب وفي أكثرِ مربّعاتِه الأمنيّةِ تحصينًا.

تطوّرٌ يطرحُ سؤالًا كبيرًا، هل سيكونُ هذا الاستهدافُ فاتحةً لتصعيدٍ إسرائيليٍّ جديدٍ وقاسٍ على لبنان، مع تمسّكِ حزبِ الله بعدمِ نزعِ سلاحِه.

ماذا حدث؟

أكد حزب الله مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وجاء في بيان لحزب الله: "يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اغتيال الطبطبائي الذي وصفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأنه "القائد الأبرز" في الحزب.

جاء الإعلان بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.