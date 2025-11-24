تعرف على غيابات الزمالك فى مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى جنوب أفريقيا غدا، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

غيابات الزمالك أمام كايزر تشيفز

وتأكد غياب عدى لاعبين عن الزمالك خلال المباراة وهم كل من محمد السيد، وأحمد حمدى، وناصر منسى، ونبيل عماد دونجا، حيث يغيب محمد السيد عن الزمالك فى ظل تجميده من جانب الإدارة لعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بينما يغيب ناصر منسى لأسباب فنية، وكذلك أحمد ربيع.

اصابة دونجا تبعده عن الزمالك

وفيما يخص نبيل دونجا فتعرض للإصابة في مباراة أمس أمام زيسكو بالجولة الأولى، وغادر المباراة، وكشف التشخيص المبدئى عن إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة.

غموض موقف عبد الله السعيد

يأتى هذا في الوقت الذى سيطر فيه الغموض على موقف عدة لاعبين؛ وهم عبد الله السعيد، ومحمود بنتايج، بالإضافة إلى أحمد ربيع، ويعانى عبد الله السعيد من إجهاد بالعضلة الخلفية، وكذلك محمود بنتايج، وفيما يخص أحمد ربيع فيعانى من إصابة بالعضلة الضامة، ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعبون موقفهم من السفر مع البعثة من عدمه.