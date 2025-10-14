سلمى أبو ضيف عضو لجنة تحكيم مسابقة اسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على النجمة سلمى أبو ضيف لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٦.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

وفي سياق آخر، يعرض لسلمى أبو ضيف في الوقت الحالي فيلم هيبتا 2، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا لـ محمد صادق التي صدرت عام 2014.

ومن ناحية آخرى تستكمل سلمى أبو ضيف تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه في موسم الـ off season وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الطبية. من بطولة سلمى أبو ضيف ودياب وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.