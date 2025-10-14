نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيمياء خاصة على الشاشة.. 4 أعمال جمعت بين أحمد العوضي وعصام السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة تعاونًا مميزًا بين الفنان أحمد العوضي والفنان عصام السقا، حيث جمعتهما أعمال ناجحة حققت صدى واسعًا لدى الجمهور، ورسخت كيمياء فنية واضحة بين الثنائي على الشاشة، استطاع الثنائي أن يقدّما ثنائيات درامية قوية تنوعت بين الأكشن والدراما الإنسانية.

فيلم شمشون ودليلة

يستعد عصام والعوضي لـ فيلم شمشون ودليلة تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، ويشارك في العمل بجانب العوضي ومي، كل من: خالد الصاوي، عصام السقا، أحمد عصام السيد، وآخرين.

مسلسل علي كلاي

انضم عصام السقا مؤخرًا لأبطال مسلسل علي كلاي، الذي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني القادم، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في العمل بجانب العوضي كل من: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، وآخرين، ويقوم صناع العمل حاليًا بوضع اللمسات النهائية على المسلسل تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم الإسكندراني

وشارك عصام السقا والعوضي سويا في فيلم الإسكندراني، أولى بطولات العوضي المطلقة في السينما، ودارات احداثه في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله أحمد العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، كما تجمعه قصة حب بـ زينة التي تقدم دور قمر، وتقع الأحداث في مدينة الإسكندرية.

مسلسل فهد البطل

كما شارك الثنائي في موسم رمضان الماضي 2025، مسلسل فهد البطل، والذي شارك فيه كل من: أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

اخر اعمال عصام السقا

وكان اخر اعمال عصام السقا هو مسلسل إش إش، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وكان من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، ندي موسي، حمدي هيكل، وياسر عزت، أحمد عبد الله، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.