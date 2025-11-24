عاجل- برلمانية أسترالية ترتدي النقاب داخل مجلس الشيوخ احتجاجًا على رفض حظره رسميًا في الأماكن العامة

أحمد جودة - القاهرة - برلمانية أسترالية ترتدي النقاب داخل مجلس الشيوخ احتجاجًا على رفض حظره رسميًا في الأماكن العامة

شهد مجلس الشيوخ الأسترالي واقعة لافتة بعد أن قامت إحدى البرلمانيات بارتداء النقاب داخل القاعة، في خطوة احتجاجية ضد رفض مشروع قانون يطالب بحظر النقاب وغيره من أغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة. وجاءت هذه الخطوة بهدف لفت الأنظار إلى خطورة ما وصفته البرلمانية بغياب الوضوح القانوني تجاه هذه المسألة.

تفاصيل الواقعة

تفاجأ أعضاء المجلس عند دخول البرلمانية مرتدية النقاب الكامل قبل بدء النقاشات التشريعية، مؤكدة أن فعلها يهدف لإظهار ما تعتبره ثغرة قانونية قد تؤثر على الأمن العام. وأوضحت البرلمانية أن ظهورها بهذا الشكل داخل مؤسسة تشريعية عليا هو رسالة مباشرة لصنّاع القرار حول ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وطرحه للنقاش من جديد.

تصريحات البرلمانية

أكدت البرلمانية خلال كلمتها أن الاحتجاج ليس موجّهًا ضد حرية المعتقد أو حرية ارتداء الملابس، بل يهدف لإبراز ما قالت إنه ضرورة لتحقيق توازن بين الحريات الشخصية واعتبارات الأمن والسلامة داخل الأماكن الحساسة. وشددت على أن القضية ليست دينية بل تشريعية بالأساس.

مواقف وردود فعل

شهدت الجلسة ردود فعل متفاوتة بين مؤيدين لخطوتها باعتبارها وسيلة تعبير مشروعة، وبين معترضين رأوا أن استخدام الرموز الدينية في الاحتجاج داخل المجلس أمر غير مناسب. واستمر الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول مستقبل مشروع قانون الحظر وإمكانية إعادة طرحه مستقبلًا.