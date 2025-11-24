نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتورة سحر نصر تدلي بصوتها فى انتخابات "مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بصوتها صباح اليوم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري بمقر اللجنة الانتخابية بمعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي الأزهري بمصر الجديدة.

وأكدت نصر، أهمية انتخابات مجلس النواب فى استكمال السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تشهد مرحلة مهمة في تاريخها بالاستحقاق الانتخابى.

وأعربت عن تطلعها للتعاون والتنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب فى مراجعة وتطوير وإصدار التشريعات المناسبة التى تعبر عن مصلحة المواطنين.

ودعت الدكتورة سحر نصر، المصريين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليتسنى لنا اختيار الأعضاء المؤهلين لتمثيلهم في البرلمان الجديد والتعبير عن طموحاتهم وآمالهم في غدٍ أفضل لمصر.