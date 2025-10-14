نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج وسوف يشعل أمريكا بثلاث حفلات جماهيرية ضخمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل جماهيري كبير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن جولة فنية استثنائية تشمل ثلاث محطات غنائية ضخمة في عدد من المدن الأمريكية، وسط حالة من الترقّب والحماس بين جمهوره في الجاليات العربية هناك.

جورج وسوف يشعل أمريكا بثلاث حفلات جماهيرية ضخمة

وانطلقت جولة جورج وسوف الغنائية يوم السبت 11 أكتوبر من مدينة ديترويت، حيث قدّم سهرة فنية راقية شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا.

حفلات جورج وسوف في أمريكا

ويواصل وسوف جولته بحفل ثانٍ مرتقب في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة 17 أكتوبر، قبل أن يختتمها بحفل كبير في شيكاغو يوم السبت 18 أكتوبر، ليكون مسك ختام جولته الأمريكية لهذا العام.

وتأتي هذه الجولة في إطار النشاط الفني المكثّف الذي يعيشه سلطان الطرب خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل تأكيد جماهيريته العريضة التي تمتد عبر العقود والأجيال، إذ لا تزال حفلاته في مختلف العواصم العربية والعالمية تستقطب الآلاف من محبّيه الذين يتفاعلون مع صوته المميز وحضوره الطاغي على المسرح.

تفاصيل حفلات جورج وسوف في الولايات المتحدة

ومن المنتظر أن يقدّم جورج وسوف خلال حفلاته في الولايات المتحدة باقة من أشهر أغنياته الخالدة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور العربي مثل “كلام الناس”، “طبيب جراح”، “الهوى سلطان”، “حد ينسى قلبه”، إلى جانب أغانٍ جديدة سيؤدي بعضها للمرة الأولى أمام جمهوره الأمريكي.

