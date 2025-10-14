شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه

القاهرة - محمد ابراهيم - حصريا شاهد ... الصور الأولي ل محمد امام من داخل لوكيشن "شمس الزناتي ٢" وسط حضور ابطاله وصناعه

بدء منذ قليل النجم محمد امام تصوير المشاهد الاولي من اضخم مشروعاته السينمائية فيلم "شمس الزناتي ٢".

الصور الأولي لـ محمد امام من داخل لوكيشن "شمس الزناتي ٢" وسط حضور ابطاله وصناعه

وجاء التصوير بعد فتره من التحضيرات والاستعدادات الأولية للعمل والوقوف علي كافة التفاصيل حتي يتم الانتهاء من التصوير ويكون جاهزا للعرض بالسينمات للجمهور.

تفاصيل فيلم “شمس الزناتي ٢”

ويُعد العمل الجديد امتدادًا للفيلم الأصلي الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمستوحى من قصة “العظماء السبعة” أو "الساموراي السبعة"، والتي قُدمت في أكثر من دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان.

ابطال فيلم “شمس الزناتي ٢”

"شمس الزناتي" من بطوله محمد امام وباسم سمرة ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت واحمد خالد صالح وخالد أنور وأحمد عبد الحميد ومن تاليف محمد الدباح وإنتاج محمد رشيدي Rasheedy films وAka production واخراج احمد خالد موسي.