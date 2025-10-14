فن ومشاهير

شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه

0 نشر
0 تبليغ

  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 1/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 2/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 3/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 4/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 5/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 6/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 7/8
  • شاهد حصريًا.... محمد امام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من "شمس الزناتي٢" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - حصريا شاهد ... الصور الأولي ل محمد امام من داخل لوكيشن "شمس الزناتي ٢" وسط حضور ابطاله وصناعه

بدء منذ قليل النجم محمد امام تصوير المشاهد الاولي من اضخم مشروعاته السينمائية فيلم "شمس الزناتي ٢". 

b4b1c37d2b.jpg

الصور الأولي لـ محمد امام من داخل لوكيشن "شمس الزناتي ٢" وسط حضور ابطاله وصناعه

وجاء التصوير بعد فتره من التحضيرات والاستعدادات الأولية للعمل والوقوف علي كافة التفاصيل حتي يتم الانتهاء من التصوير ويكون جاهزا للعرض بالسينمات للجمهور.

cfc6286769.jpg
3a04c17199.jpg
98e131a289.jpg

تفاصيل فيلم “شمس الزناتي ٢”

ويُعد العمل الجديد امتدادًا للفيلم الأصلي الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمستوحى من قصة “العظماء السبعة” أو "الساموراي السبعة"، والتي قُدمت في أكثر من دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان.

8c95f3dc8f.jpg
e27f94e4a9.jpg
a67d41865a.jpg

ابطال فيلم “شمس الزناتي ٢”

 

"شمس الزناتي" من بطوله محمد امام وباسم سمرة ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت واحمد خالد صالح وخالد أنور وأحمد عبد الحميد ومن تاليف محمد الدباح وإنتاج محمد رشيدي  Rasheedy films وAka production واخراج احمد خالد موسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا