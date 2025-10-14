نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي يستضيف العرض الجماهيري العام الأول لفيلم "السادة الأفاضل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسر مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن استضافة العرض العالمي الأول لأحد أبرز الأفلام المصرية المنتظرة هذا العام، "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في عرض خاص يمثل خطوة جديدة في مسار المهرجان نحو توسيع دوائر تواصله مع الجمهور وصنّاع السينما.



الفيلم يُعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

وبهذه المناسبة قال أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي "يمثل هذا العرض الجماهيري إضافة مهمة للمهرجان المهرجان، حيث يفتح الباب أمام الجمهور للمشاركة في تجربة سينمائية مختلفة. فيلم "السادة الأفاضل" يجسد روح السينما المصرية المعاصرة بذكائه، وسخريته الراقية، وعمقه الإنساني".

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان "نفخر بأن نبدأ هذه التجربة بفيلم يحمل هذا القدر من الإبداع والوعي الفني. كريم الشناوي وفريقه قدموا عملًا يجمع بين الكوميديا والدراما والرسالة الاجتماعية في توازن نادر، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية مهرجان الجونة الفنية وسعيه الدائم لتقديم سينما تعبّر عن واقعنا وتلامس جمهورنا".

عن المخرج كريم الشناوي: مخرج مصري، تعرف عليه الجمهور من خلال فيلمه الأول "عيار ناري" الذي عرض في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن يقدمه مسلسله الأول "قابيل" عام 2019. حقق نجاحًا كبيرًا من خلال ثنائيته مع كاتبة السيناريو مريم نعوم في ثلاثة مسلسلات، ناقشت العديد من القضايا المجتمعية وأحدثت صدىً كبيرًا على مستوى العالم العربي، أحدثها هو "لام شمسية" (2025). افتتح فيلمه الطويل الثاني "ضي: سيرة أهل الضي" مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، قبل أن يعرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

عن مدينة الجونة

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عامًا وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9،200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2،800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة إلى واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة نحو 25،000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد نحو 4 ساعات طيران من أوروبا.