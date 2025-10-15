نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تقتحم موسم رمضان 2026 بعملين جديدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة القديرة ميمي جمال فترة من التألق والنشاط الفني غير المسبوق، حيث تواصل تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الدراما التلفزيونية والسينما، مؤكدة أنها لا تزال واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا في الساحة الفنية المصرية.

مسلسل «أب ولكن»

تعاقدت ميمي جمال مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل «أب ولكن» أمام النجم محمد فراج، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، العمل مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي، ويجري حاليًا استكمال التعاقدات مع باقي فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.



مسلسل «نورا»

كما انضمت ميمي جمال إلى مسلسل «نورا» الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، وتبدأ أحداثه تصويرها في نوفمبر المقبل، على أن يُعرض خارج الموسم الرمضاني.

تجسد ميمي جمال في العمل دور والدة منى زكي، في قصة اجتماعية مليئة بالمشاعر والتحديات، من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة Masha Entertainment للمنتج أمير شوقي.



مسلسل «لينك»

ويُعرض حاليًا للفنانة ميمي جمال مسلسل «لينك» بمشاركة سيد رجب ورانيا يوسف، حيث تقدم شخصية ضمن حبكة مشوقة تتناول قضايا النصب الإلكتروني وآثاره المدمّرة على الأسر والعلاقات، العمل من تأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين لـ أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.



فيلم «فيها إيه يعني»

وتتألق ميمي جمال أيضًا على شاشات السينما من خلال فيلمها الجديد «فيها إيه يعني»، الذي يُعرض حاليًا بدور العرض، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال، تجسد ميمي جمال دور أم قوية تواجه ماضي ابنتها المؤلم، بعد عودة الرجل الذي تسبب في فشل علاقتها القديمة، والفيلم من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.