نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومين وتشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد السيد الوزير على أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب، لا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به المجلس، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا في نتائج الانتخابات وفي اختيار المرشح الذي سيحمل مسئولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان وتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.

وأوضح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعد ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي يعبر عن صوت المواطنين ويعكس أولوياتهم.

كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية وحُسن التنظيم الذي شهده داخل اللجنة، وما لمسه من جاهزية وتيسير في استقبال المواطنين ولا سيما في ظل جهود القائمين على العملية الانتخابية من الجهات المعنية المختلفة لضمان سيرها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

كما حرص الوزير على حث جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين

ممن لهم حق التصويت في المرحلة الثانية، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكدًا على أن ذلك يعتبر واجبًا وطنيًا ومسئولية مشتركة تُسهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار الدولة المصرية ومواصلة جهود تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الوطن.

