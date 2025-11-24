نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات: لن نسمح بتجاوزات الدعاية الانتخابية أمام اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على عدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بالدعاية الانتخابية في محيط اللجان خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة العمليات المركزية برئاسة القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالداخل.

وأشار بندارى إلى إجراء اتصالات عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات لضمان انتظام العمل، وشدد على رصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية، وإخطار الهيئة فورًا لعرضها على مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما نبه إلى عدم تغيير مقار اللجان الفرعية، بعد ورود بعض الشكاوى من أحزاب سياسية بهذا الشأن.

تقارير المحافظات

القليوبية: أكد المستشار خالد ممدوح أن المحافظة تضم 500 لجنة، وانتظم العمل منذ الساعة 9 صباحًا، وفتحت آخر لجنة الساعة 9:45، دون تسجيل أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين.

دمياط: ذكر المستشار محمد قمرة أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون أي معوقات.

شمال القاهرة: أشار المستشار أسامة شمردل إلى فتح اللجان في مواعيدها مع إقبال كثيف على بعض اللجان، وتم الدفع بمنسقين لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

الشرقية: كشف المستشار أسامة عبد الظاهر عن وجود كثافة كبيرة في لجنة رقم 12 بالزقازيق، وتم التنسيق لتنظيم دخول وخروج الناخبين.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى المرحلة الثانية اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، وتشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة انتخابية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتين.

وتستقبل اللجان الناخبين من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع ساعة راحة من 3 حتى 4 عصرًا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم والمقاعد

خصص نظام القوائم الانتخابية 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في الأخرى.