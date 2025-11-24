نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية التي تُجرى داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر 2025.

وقد تم الإدلاء بصوته في لجنة الرئيس السيسي بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة، وسط أجواء من الانتظام والانضباط داخل اللجنة.

وتأتي مشاركة الرئيس في التصويت تعزيزًا لروح المشاركة الوطنية وحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.