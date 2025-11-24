نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤساء لجان متابعة انتخابات النواب: نتعامل مع الكثافات الانتخابية بسرعة وفاعلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى القاضي أحمد بندارى، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، للإعلان عن انتظام فتح اللجان وبدء التصويت في اليوم الأول من عملية الاقتراع.

متابعة الكثافات الانتخابية

أكد المستشار أحمد، رئيس لجنة المتابعة بالقاهرة، انتظام فتح اللجان وسير العملية الانتخابية بهدوء، مشيرًا إلى تأخر فتح لجنة رقم 5 حتى الساعة 10:10 صباحًا، مع وجود بعض الكثافات التي يتم التعامل معها على الفور لضمان سير التصويت بسلاسة.

وأوضح المستشار أحمد أبو عمره، رئيس لجنة المتابعة بالإسماعيلية، أن اللجان بدأت إجراءات الغلق، مشيرًا إلى وجود كثافة في لجنة رقم 26 قنطرة شرق، وتم الدفع بزملاء لسحب الكثافات بعد تدخل رئيس اللجنة العامة.

من جانبه، أكد المستشار هشام عبد المجيد، رئيس لجنة متابعة الانتخابات في بورسعيد، انتظام فتح اللجان ووجود كثافات كبيرة في معظمها، في حين أشار المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس لجنة المتابعة بالشرقية، إلى التعامل الفوري مع كثافات لجنة رقم 12 بالزقازيق، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى انتهاء اليوم الأول للتصويت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى المرحلة الثانية اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتين.

وتستمر اللجان في استقبال الناخبين من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرًا لضمان انتظام العملية الانتخابية.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم والمقاعد

خصص نظام القوائم الانتخابية 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في الأخرى.