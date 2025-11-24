نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام التصويت في جميع اللجان وتأخر فتح لجنتين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في جميع اللجان خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مع تسجيل تأخر فتح لجنتين فقط بسبب عدم قدرة القضاة على الوصول إليهما، وفق ما صرح به القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأشار بندارى إلى أن اللجنة المتأخرة تقع في مشتول السوق وتم فتحها الساعة 10:20 صباحًا، بينما كانت اللجنة الأخرى في مصر القديمة، موضحًا أن باقي اللجان تعمل بشكل طبيعي منذ بداية التصويت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

بدأ التصويت اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم الثلاثاء، ويشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتين.

ويستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من 3 حتى 4 عصرًا لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم والمقاعد

خصص نظام القوائم 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في الأخرى، لتكمل المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية.