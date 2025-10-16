نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 بـ«عاليا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة غادة عبد الرازق لخوض موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد يحمل عنوان «عاليا»، لتواصل من خلاله تألقها الفني.

وبدأت غادة عبد الرازق، جلسات العمل لمسلسل عاليا، وصاحبها الفنانان محمد رياض والفنان صبري فواز.

غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 بـ«عاليا»

وأعلن المنتج إسلام المرسي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن العمل المرتقب، قائلًا: «عاليا، رمضان 2026 بإذن الله»، في إشارة إلى بدء التحضيرات الفعلية للمسلسل الذي يُتوقع أن يكون من أبرز المنافسين في السباق الرمضاني المقبل.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يُذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "شباب امرأة" الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة عدد من النجوم، من بينهم يوسف عمر الذي قدّم دور «إمام» على خطى الفنان الراحل شكري سرحان، إلى جانب محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا حمان، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، وعمرو وهبة، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن

كما شاركت في فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.