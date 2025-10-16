نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سهر الصايغ جمهورها لحظات روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام مجموعة صور من رحلتها إلى الأراضي المقدسة أثناء أداء مناسك العمرة، معبّرة عن امتنانها العميق لهذه الزيارة المباركة، التي وصفتها بأنها من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليها.

أحدث ظهور لـ سهر الصايغ

وظهرت سهر الصايغ في الصور مرتدية عباءة بيضاء وحجابًا بسيطًا، تعكس بهدوئها وتواضعها روح الإيمان والخشوع، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي هنأها على هذه التجربة الروحانية المميزة، متمنين لها عمرة مقبولة ودعوات مستجابة.

أحدث اعمال سهر الصايغ

وفي سياق فني، تواصل الفنانة سهر الصايغ تألقها على الساحة الدرامية، حيث بدأت مؤخرًا تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "لعدم كفاية الأدلة"، الذي ينتمي إلى نوعية الحلقات المتصلة المنفصلة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل "لعدم كفاية الأدلة"

المسلسل من إخراج أحسن حسن، وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، ويتناول مجموعة من القضايا المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، والتي ظلت ملفاتها مفتوحة "لعدم كفاية الأدلة"، في معالجة درامية تمزج بين الجوانب الإنسانية والقانونية.

ابطال مسلسل "لعدم كفاية الأدلة"

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم:سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فواز، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، وحسن العدل، فيما لا تزال الشركة المنتجة تواصل التعاقد مع باقي أبطال العمل.