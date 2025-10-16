قصور الثقافة تواصل فعاليات برنامج المواطنة بقرية منشية الحواصلية بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعالياتها الثقافية والفنية بقرية منشية الحواصلية بمحافظة المنيا، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، في إطار برامج وزارة الثقافة، ووسط حضور غفير لأهالي القرية.

وشهد اليوم الثاني مجموعة من الورش الفنية والحرفية نفذت بمدرسة القرية للتعليم الأساسي، بحضور حمادة حسين، مدير المدرسة، ومنها ورشة تصميم لوحات فنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، باستخدام الألوان المائية والباستيل تدريب يسرا رفعت وشيماء مصطفى، كما استكمل الأطفال تصميم الجدارية التي نفذت بإشراف الفنان وائل شاطئ ورغدة علي، تحت عنوان "إقبال التلاميذ على العلم".

وفي إطار تمكين المرأة ودعم المهارات الحرفية، استكملت ورشة الأشغال اليدوية والتي شملت تدريب السيدات والفتيات على تصميم نماذج لمفارش وحقائب بطريقة مبسطة تحت إشراف المدربة إيمان أسعد.

أعقب ذلك لقاء توعوي تحدثت خلاله إسراء رفعت، من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عن مخاطر الإدمان ومنها المخدرات المصطنعة.

وقد شهدت الفعاليات إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي تضمن كتبا متنوعة بأسعار مخفضة في مختلف المجالات.

واختتمت اليوم مع عرض فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني تضمن باقة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها التحطيب، السحجة، والتنورة.

نفذت الفعاليات بالتعاون مع محافظة المنيا، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، وقصر ثقافة المنيا، وتأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز الهوية الوطنية ودعم الوعي المجتمعي.