غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل، والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء (24 و25 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 13 محافظة تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.