فى انتخابات 2025 .. رئيس مجلس النواب يصل لجنته الانتخابية بالنزهة للإدلاء بصوته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مقر لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين قسم النزهة محافظة القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأ اليوم المصريون اليوم في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.



وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء، علي أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية بانتخابات النواب

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تشمل " القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا، الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.



ويتنافس 1316 مترشحا على المقاعد بالنظام الفردي في المحافظات الـ13 بالمرحلة الأولى، والقائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاعي " القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و "شرق الدلتا"