حزب الشعب الجمهوري يواصل متابعة تصويت المصريين في الداخل عبر غرفة العمليات المركزية منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً -

يتابع حزب الشعب الجمهوري سير عملية تصويت المصريين بالداخل في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عبر غرفة العمليات المركزية للحزب، وذلك منذ فتح لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم.

ويؤكد الحزب أن غرفة العمليات تعمل بكامل طاقتها منذ بدء التصويت، مع تواصل مباشر ومستمر مع أمانات الحزب في المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية، لرصد معدلات الإقبال وتلقي الملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

كما يشير الحزب إلى أن الغرفة تتلقى تقارير دورية ولحظية من مختلف المحافظات، في إطار متابعة دقيقة لكافة المستجدات على الأرض، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، والتعامل الفوري مع أية تطورات.

ويشدد حزب الشعب الجمهوري على أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس دعم الشعب للمسار الوطني وجهود الدولة في تعزيز المشاركة السياسية.

ويختتم الحزب مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية ستواصل أعمال المتابعة والمتابعة الميدانية حتى إغلاق اللجان وانتهاء عملية التصويت بالكامل اليوم.