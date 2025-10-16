أحمد عبد العزيز: شخصية العمدة غلاب بمسلسل "فهد العوضي" مستوحاة من قصة قابيل وهابيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد عبد العزيز أن نموذج العمدة غلاب، الذي قدم شخصيته في مسلسل "فهد البطل"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، موجود في المجتمع المصري، موضحا أن الحياة قائمة على المتناقضات.

تصريحات أحمد عبد العزيز

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "في بداية عرض شخصية العمدة غلاب عليا رفضتها، ولكن بعد القراءة المختلفة واكتشفت أن شخصية العمدة غلاب هي من قصة قابيل وهابيل، ولذلك وافقت على الشخصية".

وأشار أحمد عبد العزيز إلى أن ما جذبه لتجسيد شخصية "العمدة غلاب" هو عمقها الإنساني والنفسي، قائلًا: “اللي شدّني في الدور إن الشخصية قتلت أخوها، وده خلاني أرجع أفكر وأقرأ، وافتكرت قصة قابيل وهابيل أبناء أدم؛ لأن أول جريمة في التاريخ كانت جريمة قتل بين أخوات، فالحياة من بدايتها قامت على هذا التناقض بين الخير والشر”.

وأوضح النجم الكبير أن الشر جزء أصيل من تكوين الحياة، وأن وجوده ضروري لتوازنها، قائلًا: "الشر موجود في الحياة بشكل أساسي، لأن الحياة قائمة على التضاد، على النقيضين: الخير والشر، العدل والظلم، الأبيض والأسود، وده اللي بيخلي الدنيا ماشية في توازنها الطبيعي".



واختتم أحمد عبد العزيز، أن شخصية "العمدة غلاب" ليست خيالية كما قد يظن البعض، بل مستوحاة من الواقع الذي نعيشه، قائلًا: "طبعًا موجود نموذج العمدة غلاب، إحنا طول الوقت بنشتكي من المخدرات، وعالم المخدرات دا موجود حوالينا، وبنوعّي شبابنا بخطورته، فبالتالي طبيعي يكون في اللي بيزرع وبيصنع وبيوزّع ويروّج لها، يعني الشر دايمًا له وجوه متعددة".