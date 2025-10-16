فن ومشاهير

محمد رجب ينافس بـ "قطر صغنوط" في السباق الرمضاني 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد رجب، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قطر صغنطوط"، لينافس به في سباق دراما رمضان 2026.

 

تفاصيل مسلسل “قطر صغنطوط”

 

مسلسل "قطر صغنطوط" من تأليف محمد سمير مبروك، انتاج ممدوح شاهين، وإخراج هاني حمدي، وسيتم بدء التحضيرات الأولية له واختيار كاست العمل خلال الأيام المقبلة.

 

آخر أعمال محمد رجب

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب الدرامية، هو مسلسل “الحلانجي”، الذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

قصة مسلسل الحلانجي

 

 

دارت أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

 

أبطال مسلسل الحلانجي

 

شارك في بطولة المسلسل محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

