أحمد عبد العزيز: غيابي عن الساحة الفنية لم يكن مقصودًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عبد العزيز أسباب غيابه الفترة الماضية عن العمل الدرامي حتى ظهوره في مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كما تحدّث عن إصابته بالاكتئاب أكثر من مرة، وعلّق على تعاونه مع الفنان أحمد العوضي مؤكدًا أنه لم يتسرّع في خوض تجربة البطولة المطلقة كما أُشيع، كذلك تكلّم عبد العزيز عن دوره في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدًا أن نموذج "العُمدة غلاب"، الذي قدّم شخصيته في المسلسل، موجود في المجتمع المصري، موضحًا أن الحياة قائمة على التناقضات.

تصريحات أحمد عبد العزيز



وتابع أحمد عبد العزيز خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، "في بداية عرض شخصية العمدة غلاب عليَّ رفضتها، ولكن بعد القراءة المختلفة اكتشفت أن شخصية العمدة غلاب هي من قصة قابيل وهابيل، ولذلك وافقت على تقديم الشخصية".



وعن موهبة الفنان أحمد العوضي كممثل، أوضح: "أحمد العوضي شخصية طيبة ومعطاءة، وله كاريزما وبيحب شغله جدًا وبيجتهد فيه كتير ويستحق البطولة المطلقة وملامحه شبه إبن البلد".



وحول غيابه عن الساحة الفنية، قال أحمد عبد العزيز: "غيابي عن الساحة الفنية كان بسبب الأحداث التي شهدتها الدولة بعد ثورة يناير، ثم الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى، كما أن الإنتاج الدرامي كان ينتقل من مرحلة إلى أخرى".