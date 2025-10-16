فن ومشاهير

إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير مشاهده بفيلم "نصيب" بالغردقة.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان معتصم النهار، لإصابة بالوجه خلال مراحل تصوير المشاهد الأولى بفيلم "نصيب"، ليتعطل التصوير لساعات قليلة بعد اجراء الاسعافات الأولية له، ليعود بعدها لاستكمال التصوير مجددا.

تفاصيل فيلم “نصيب”

 

وبدأت النجمة ياسمين صبري والنجم معتصم النهار، تصوير مشاهدهما بفيلم "نصيب" بمدينة الغردقة.

 

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري  المطلقة بالسينما، والفيلم كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح وأخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

 

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام  محمد سنجر.

