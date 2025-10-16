نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تتصدر التريند بعد الحلقة الخامسة من "لينك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسلها الجديد "لينك"، الذي يواصل تصدره لقوائم المشاهدة على منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة الخامسة

الحلقة شهدت تطورات درامية مثيرة، جذبت انتباه الجمهور وأثارت موجة واسعة من التفاعل، خاصة مع الأداء المتميز الذي قدمته رانيا يوسف في دور "أسما"، الشخصية المعقدة التي تجمع بين القوة والجرح الداخلي، والذكاء والبحث عن الحقيقة.

رانيا استطاعت بمهاراتها التمثيلية العالية أن تقدم صورة واقعية ومؤثرة لامرأة تواجه مواقف صعبة بين الماضي والحاضر، وتتعامل مع تحديات نفسية واجتماعية بصدق وإحساس راقٍ، ما جعل المشاهدين يتفاعلون مع كل لحظة من مشاهدها.

وجاءت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشيد بـ "إبداع رانيا يوسف في أداء الدور"، مؤكدين أنها "قدمت واحدة من أنضج وأقوى شخصياتها الدرامية في السنوات الأخيرة"، وأن حضورها في "لينك" هو أحد أبرز عوامل نجاح المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

صناع مسلسل لينك

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.