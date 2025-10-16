"نور".. عرض مصري فلسطيني يستكشف النور الداخلي ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف

القاهرة - محمد ابراهيم - يُقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) ضمن فعاليات دورته الثالثة عشرة، عرض الرقص المعاصر "نور" (مصر/ فلسطين) لمصممة الحركة والراقصة شيماء شكري، لمدة يومين، في تمام الثامنة مساءً يوم 19 أكتوبر، والعاشرة مساءً يوم 24 أكتوبر على مسرح الفلكي بوسط القاهرة.

"نور" عرض مصري فلسطيني يستكشف النور الداخلي

يستكشف العرض فكرة النور الداخلي وكيف يمكن للإنسان أن يستمر في الإشعاع رغم الأوقات الحالكة، وأن يجد في التضامن والجماعة قوة للاستمرار. فعلى خشبة المسرح، يقدم ثلاثة من الراقصات أداءً حركيًا بين الضوء والظلام، يعكس ثنائية النور كطاقة حياة ومقاومة.

ويُعد العمل ثمرة لمشروع “صوتنا معًا الآن” (Our Voice Together Now)، وهو تعاون فني بين شركة المشرق للإنتاج (مصر) وسرية رام الله الأولى (فلسطين) ومهرجان بلفاست الدولي للفنون (أيرلندا الشمالية)، بدعم من منحة التعاون الدولي للمجلس الثقافي البريطاني.

العمل فكرة وتصميم الرقصات وتشيللو شيماء شكري، موسيقى أحمد صالح، غناء ماريان العيوش، وأداء الراقصات بيسان جعارة، حنين طارق، نيبال أبودان، وإنتاج المشرق للإنتاج.

مهرجان «دي-كاف»

يُذكر أن مهرجان «دي-كاف» الذي انطلق في 1 أكتوبر ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، يقدم على مدار أيامه أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.