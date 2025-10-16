الرياض - كتبت رنا صلاح - شوق الفنان المصري رامي جمال جمهوره لأغنيتين جديدتين يستعد لطرحهما خلال موسم الشتاء المقبل، مشيرًا إلى شعوره بالفخر تجاه العملين اللذين يعتبرهما بداية مرحلة فنية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقًا.

رامي جمال يعد بمرحلة فنية مختلفة

وأوضح أن الأغنيتين ستشكلان "تغييرًا كاملًا في شكل الموسيقى والكلمات" مقارنة بما اعتاد تقديمه، مؤكدًا سعيه لتجديد هويته الموسيقية بما يتناغم مع تطلعاته الفنية وجمهوره في الوقت نفسه.



ونشر جمال عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" منشورًا قال فيه: "قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا مستني الدنيا تبقى برد أكتر، وعندي ليكم أغنيتين أنا شخصيًا فخور بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في تغيير كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، عشان أنا وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة".

واختتم منشوره بسؤال أثار تفاعلًا واسعًا: "قولولي بتحبوني في إيه أكتر.. الأغاني الفرحانة ولا الدراما؟"



ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه بأحدث أعماله "قفل الكلام" و"مالها الدنيا"، حيث حصدت الأغنيتان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أغنية "قفل الكلام" أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من طرحها على "يوتيوب".

الأغنية الأولى "مالها الدنيا" كتب كلماتها أيمن غو ولحنها محمود أنور ووزعها محمد ياسر، بينما جاءت "قفل الكلام" من كلمات عليم وألحان مصطفى الشعيبي، مع توزيع ومكس وماستر من محمد ياسر أيضًا.



ومن خلال كلماته وتفاعله الأخير مع الجمهور، يبدو أن رامي جمال يستعد لعودة قوية إلى الأغاني المليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، بعد فترة ركز فيها على الألوان الدرامية والعاطفية.

وتكشف كلمات "مالها الدنيا" جانبًا من أسلوبه الإنساني القريب من الناس، حيث يقول في أحد المقاطع: "مالها الدنيا في بُعدك عادي حلوة ولا اتهزيت ده أنا مقعدتش بعد فُراقك يوم واحد في البيت. بقابل ناس وحشوني واللي خسرته زمان هقدر أعوضه وأكتر من غيرك كمان".