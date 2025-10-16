الرياض - كتبت رنا صلاح - وصل الفنان الأردني الأخرس إلى مدينة حلب السورية استعدادًا لإحياء حفله الموسيقي المقرر مساء اليوم، 15 أكتوبر/تشرين الأول، في فندق شهبا حلب، ليكون بذلك أول فنان عربي يحيي حفلاً موسيقيًا في سوريا الجديدة.

الأخرس يشعل حلب بأول حفل عربي في سوريا الجديدة

وشارك الأخرس مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيه إلى جانب منظم الحفل محمد هلال الذي استقبله في مطار حلب الدولي ورافقه إلى مكان إقامته، حيث عبّر عن حماسه قائلاً: "بالنسبة إلي، هي الحفلة ما بتعرف قدي بتعنيلي، والي فترة طويلة نفسي أعملها.. كتير متحمس شوف أهلي بحلب".



وبدأ الأخرس مساء أمس البروفات النهائية لحفله، الذي تأجل عن موعده الأصلي في التاسع من الشهر الجاري بسبب التوترات الأمنية الأخيرة في المدينة. وأعلن منظمو الحفل عن نفاد التذاكر بالكامل، مؤكدين أن الحضور سيكون كامل العدد، ما يعكس الحماس الجماهيري الكبير لهذا الحدث الفني.



وفي تصريح سابق لموقع "فوشيا"، عبّر الأخرس عن محبته الكبيرة للشعب السوري، قائلاً: "لدي حب كبير للشعب السوري على الصعيدين الشخصي والمهني، أحب سوريا وأحب الناس فيها، وسعيد جدًا بالتواجد هنا". وأضاف: "أشعر بفخر كبير.. الجمهور السوري دعمني منذ بداياتي، وأتمنى أن أستطيع رد الجميل من خلال إقامة حفلات في كل محافظة سورية". وأكد أن إقامة الحفل في مدينة حلب تحمل رمزية خاصة، كونها تُعرف بأنها مدينة الفن والطرب.



ويُعد هذا الحفل الأول من نوعه في سوريا الجديدة، إذ يجمع نجمين على مسرح واحد، وسط أجواء يُتوقع أن تكون استثنائية، وفق ما أعلنه المنظمون عبر صفحاتهم الرسمية. ومن المقرر أن يبدأ الحفل عند الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى الحادية عشرة ليلًا، في ليلة يُنتظر أن تكون من أجمل الليالي الفنية في حلب.