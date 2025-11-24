الرئيس السيسي يدلي بصوته بانتخابات النواب بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:29 صباحاً - أدلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، والتى تجري اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وذلك فى إحدى لجان مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة .

واستقبل موكب الرئيس بمحيط اللجان عدد كبير من المواطنين بأعلام مصر وصور الرئيس، فيما وجه لهم الرئيس التحية من داخل سيارته قبيل دخول لجنته الانتخابية بالمدرسة .

وينطلق اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، في مرحلتها الثانية والتى تشمل 13 محافظة فقط هى "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء".

محافظات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية وتشمل : " القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا، الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

عدد المرشحين في المرحلة الأولى

يتنافس 1316 مترشحا على المقاعد بالنظام الفردي في المحافظات الـ13 بالمرحلة الأولى، وهناك قائمة واحدة فقط تخوض الانتخابات وهي " القائمة الوطنية من أجل مصر".

والمرحلة الثانية يعبر عنها قطاعين، أولهما قطاع " القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" وتشمل محافظات ( القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ )، والقطاع الثاني يمثله "شرق الدلتا" وتشمل محافظات ( الشرقية، دمياط بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).