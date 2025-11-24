العالم اليوم - انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري

انتم الان تتابعون خبر انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:21 صباحاً - بدأ المصريون في الداخل، الإثنين، التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وتُجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين، في 13محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب وشرق الدلتا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

وتشمل محافظاتُ المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة.