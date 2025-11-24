رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 في المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:29 صباحاً - أدلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي الثانوية بنين بمنطقة المعادي.

جدير بالذكر أنه مع تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين انطلقت أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والمقرر والتي تستمر حتى مساء الثلاثاء 25 ديسمبر، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.



وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تشمل " القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا، الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

ويتنافس 1316 مترشحا على المقاعد بالنظام الفردي في المحافظات الـ13 بالمرحلة الأولى، والقائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاعي " القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و "شرق الدلتا".