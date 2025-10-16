الرياض - كتبت رنا صلاح - فتحت النجمة يسرا قلبها لتتحدث عن محطات قاسية في حياتها، منذ بداياتها الأولى وحتى مراحل النضج، كاشفة عن أزمات عائلية أثرت عليها بعمق، وزيارتها إلى طبيبة نفسية في الولايات المتحدة، ورؤيتها للحب والزواج والعمر والجمال.

يسرا تكشف عن طفولة مؤلمة وتجربة نفسية عميقة

وقالت خلال ظهورها في برنامج "121" على يوتيوب إن المرة الأولى التي عاشت فيها بمفردها كانت الأصعب، حيث وجدت نفسها بلا مال ولا بيت ولا سند، لكنها قررت أن تواصل الطريق وتثبت نفسها حتى تقف من جديد.



وأشارت إلى أن تلك المرحلة شهدت ذروة خلافها مع عائلتها، لكنها كانت أيضًا بداية مشوارها الفني الحقيقي، حيث تعلمت خلالها الاعتماد على نفسها ومواجهة الحياة بشجاعة.

وتحدثت عن زوجها خالد سليم، واصفة إياه بأنه "الشريك الذي كانت تبحث عنه طوال حياتها"، مؤكدة أنه يشاركها كل تفاصيل حياتها ويعرف كيف يتأقلم مع طبيعة عملها، واصفة إياه بأنه "هدية من الله عوضها بها عن الكثير".



وكشفت يسرا عن موقف طريف جمعها بزوجها، حين وافق على مشاركتها في جلسة تصوير رغم عدم حبه لهذا العالم، وقالت له ضاحكة: "مينفعش أجيب حد غيرك، دي جلسة اسمها الحب، فلازم تبقى أنت فيها"، مشيرة إلى أن اللحظة كانت مليئة بالمشاعر.



وتطرقت يسرا إلى طريقة تعاملها مع الضغوط النفسية قبل ظهور السوشيال ميديا، مؤكدة أنها كانت تلجأ إلى منطقة الهرم لتصرخ وتُخرج ما بداخلها من ألم، وقالت: "كنت بروح الهرم وأصرخ هناك، عشان أطلع كل اللي جوايا من ضغط وتعب".

وأضافت أنها خلال إحدى رحلاتها إلى الولايات المتحدة قررت زيارة طبيبة نفسية، لأنها شعرت بحاجة للحديث مع شخص لا يعرفها ولا ينتظر منها شيئًا سوى الصدق والبوح.



وكشفت أنها لم تعد تحب النظر إلى المرايا كما كانت تفعل سابقًا، موضحة: "بطلت أحب المرايا لأنها بتخليني مركزة في حاجات معينة، وده بيخليني مش أنا، أنا بحب أكون نفسي بكل عيوبي".

وأكدت أنها تحن إلى ملامحها القديمة وتتمنى أن تخسر بعض الوزن، لكنها لا تخاف من التقدم في العمر، قائلة: "لم أخف يومًا من عمري، ولم أحاول إخفاءه. أؤمن أن الله أنعم عليّ بالعمر والشكل والصحة، والأجمل أن نعيش كل مرحلة كما هي، برضا وامتنان".



وتحدثت عن موقف مؤثر في بداياتها الفنية حين رفض والدها أحد الأدوار التي عُرضت عليها، وقال لها: "بنتي متطلعش عشيقة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف ترك بصمة قوية في اختياراتها الفنية لاحقًا.

وفي لحظة مؤثرة، روت يسرا تفاصيل مأساة طفولتها عندما انفصلت عن والدتها قسرًا، وقالت: "والدي أخدني وأنا عندي 14 سنة، وقعدت سنة ونص مشوفتش أمي، وده كان تروما بالنسبالي. كنت بعيش مع شخص أنا مش عارفاه أوي اللي هو أبويا، لأن مامتي كانت كل حاجة في حياتي".



وختمت يسرا حديثها مؤكدة أن تلك التجربة شكلت شخصيتها القوية، ومنحتها قدرة استثنائية على مواجهة الحياة وتقدير الحب والحنان في كل من حولها