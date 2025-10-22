نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف ترد بقوة على شائعات فارق العمر مع زوجها: "لو متشتمتش هستغرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل من جديد بعد ظهورها الأول مع زوجها المخرج أحمد جمال في برومو برنامج صبايا الخير مع الإعلامية ريهام سعيد، والمقرر عرضه قريبًا على قناة النهار، حيث فتحت قلبها وتحدثت عن كواليس قصة الحب التي جمعتها بزوجها الرابع.

تصريحات رانيا يوسف مثيرة

وخلال حديثها في البرومو، ردّت رانيا يوسف على الجدل المثار حول فارق السن بينهما، قائلة: "الناس بتقول إن الفرق بيني وبين جوزي 15 سنة، هو الفرق سنتين و7 شهور بس.. مش عارفة بيجيبوا الأرقام دي منين! أنا متعودة على الهجوم، ولو ما اتشتمتش هستغرب."

زواج رانيا يوسف

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف أعلنت زواجها مؤخرًا من المخرج المنفذ أحمد جمال، بعد ظهورهما سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث لفتا الأنظار بعلاقتهما المليئة بالانسجام والضحك.

وقد أثار الزواج حالة من الجدل، إذ سارع الجمهور إلى البحث عن هوية الزوج الجديد، والذي هو المخرج أحمد جمال بدأ مسيرته المهنية كمهندس قبل أن ينتقل إلى عالم الإخراج، وشارك في أعمال كبيرة مثل العراف، صاحب السعادة، عوالم خفية، وفرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مؤخرًا في الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

