زاهي حواس في واحد من الناس يكشف الأسرار الخفية والكواليس الغريبة والحكايات المثيرة.. الاثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - عمرو الليثي في مواجهة ساخنة مع عالم الأثار د زاهي حواس ومفاجات علمية وتاريخية يرويها لاول مرة في واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" عالم الآثار الشهير د. زاهي حواس في مواجهة ساخنة تكشف أسرارًا غامضة وكواليس لم تُروَ عن الحضارة المصرية القديمة.

مفاجآت مثيرة وكواليس لا تصدق

يستعرض د. زاهي حواس خلال الحلقة العديد من المفاجآت العلمية والتاريخية، بما في ذلك تجاربه الشخصية الغريبة، مثل نزوله داخل بئر في صندوق متصل بماكينة، مكث فيه ساعة كاملة بين الحياة والموت، وتجربته مع لعنة الفراعنة والمقابر المحظور زيارتها.

كما يكشف حواس عن حكايات مثيرة وغريبة وراء الآثار، ويحدث المشاهدين عن أسرار الحب عند المصريين القدماء، وعن تابوت مغلق منذ أكثر من 4300 عام داخل القاعة الرئيسية للمتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير: تحفة مصرية أمام العالم

يركز الحوار على افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأثري والسياحي الأهم في العالم، الذي يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية ويعد هدية مصر للعالم، محط أنظار اهتمام عالمي غير مسبوق.

فخر واعتزاز بالحضارة المصرية

يعبر زاهي حواس عن فخره وسعادته بالترحيب الذي يحظى به في مختلف بلدان العالم، مؤكدًا أهمية الوعي الحضاري وتعليم أبناءنا تاريخهم الفرعوني العظيم، وأن يكون المصريون أنفسهم علماء آثار قبل الأجانب.

أسئلة مثيرة وإجابات مفاجئة

يجيب حواس على أسئلة مثيرة حول ما هو موجود في الأديان السماوية وغير موجود في التاريخ، ويشارك تفاصيل مثيرة عن تجربته داخل الهرم الأكبر، وعن مواجهته لمومياء وما شعر به حينها، ويعلق ضاحكًا على شائعة أن خوفو كان أهلوي: "الزملكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر"

تُذاع حلقة واحد من الناس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة، في حلقة تُعد من أكثر الحلقات انتظارًا هذا الموسم لمحبي التاريخ والآثار.

