نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: القامات تقاس بالبصمة الخالدة والتقدير الذي تورثه الأجيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع المايسترو العالمي سليم سحاب عن قائد الأوركسترا الفنان هاني فرحات وذلك بسبب حملة التشويه والتقليل التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الماضية عندما قبل المايسترو هاني فرحات يد فنان العرب محمد عبده.

ونشر المايسترو سليم سحاب عدد 2 فيديو أحدهما موقف المايسترو هاني فرحات والآخر موقف يخصه مع الفنانة القديرة الراحلة سعاد محمد وعلق: كان هذا أبلغ رد وتبادل إحترام ومحبه للعظيم فنان العرب محمد عبده "في قاموس الفن الأصيل لا تقاس القامات بالنجومية العابرة بل بالبصمة الخالدة والتقدير الذي تورثه الأجيال.

وأكد المايسترو سليم سحاب لقد تابعت مشهد المايسترو هاني فرحات وهو يقبل يد فنان العرب الأستاذ محمد عبده هذا ليس مجرد تصرف عابر بل هو فعل إنساني يزن جبلا من الأخلاق الرفيعة والإعتراف بالفضل، ودرس في التواضع لمن يظن أن النجاح الفردي يلغي قيمة الأساتذة العظام.

وأوضح "سحاب" هذا المشهد أعاد إلى ذاكرتي لحظات الوفاء التي عشناها وأتذكر ببالغ التقدير عندما تشرفت بتقبيل يد عملاقة الطرب الراحلة سعاد محمد. تلك القبلة كانت محبة وتقدير لعمر من الإبداع تماما كما هو تقدير هاني فرحات للأبوة الفنية لفنان العرب محمد عبده وللتأكيد على سمو أخلاق هذا الشاب.

وذكر المايسترو العالمي سليم سحاب موقفا يجمعه بالمايسترو الكبير هاني فرحات وقال: أذكر موقفا شخصيا تقابلت فيه مع الخلوق المايسترو هاني فرحات، وهو بالمناسبة آبن زميلي وصديقي العزيز المايسترو عمر فرحات فقلت له: إزيك يا أستاذ هاني فبادرني بكل تواضع وأدب جم قائلا: أنا هاني بس وحضرتك الأستاذ.. هذا هو المايسترو هاني فرحات وهذه تربيته وأخلاقه التي نفخر بها، بارك الله له في عمر والده ورحم والدته الطيبة التي أحسنت تربيت.

وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يمد في عمر أستاذنا محمد عبده لأن بقاءه بيننا هو استمرار لظاهرة فريدة إنه بحق ظاهرة فنية استثنائية يتربع على عرش الغناء العربي كـ فنان للعرب دون منازع بفضل قدرته على العطاء بنفس الوهج لعقود طويلة.

وكان المايسترو الكبير هاني فرحات قد تعرض لحملة من التشويه بسبب تقبيله يد فنان العرب محمد عبده خلال إحدى الحفلات أثناء تواجد فرحات في المملكة العربية السعودية.