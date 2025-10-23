نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تبرز إطلالتها الساحرة في مهرجان الجونة عبر جلسة تصوير جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة ريم مصطفى عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث استعرضت من خلالها الإطلالة الأنيقة التي لفتت بها الأنظار خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم الخميس الماضى، ونشرت ريم الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لتشارك جمهورها تفاصيل ظهورها اللافت على السجادة الحمراء.

وظهرت ريم بفستان أزرق ثلجي مرصّع بالخرز والتطريزات البراقة مع تفاصيل من الشراريب اللامعة التي منحت الإطلالة حركة انسيابية مفعمة بالحيوية، في تصميم يجمع بين الفخامة والأنوثة الراقية. وتميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت رشاقتها وأناقة قوامها، ولاقت جلسة التصوير تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على إطلالتها ووصفوها بأنها واحدة من أجمل إطلالات مهرجان الجونة السينمائى هذا العام.

تفاصيل مسلسل “فن الحرب”



وفي سياق آخر، تخوض ريم مصطفى سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل فن الحرب "فن الحرب" بطوبة يوسف الشريف، ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم الذين يجرى التعاقد معهم حاليًا، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويسجل العمل عودة يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

كما تستعد ريم مصطفى أيضًا لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.