بعد ٦٦ يوم من التصوير.. عرض فيلم أسد للمخرج محمد دياب في عيد الفطر ٢٠٢٦

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد 66 يومًا متفرقة على مدار عام ونصف، أعلنت أسرة فيلم "أسد" عن الموعد النهائي لعرضه: أول أيام عيد الفطر المبارك 2026. الإعلان التشويقي للفيلم حقق مشاهدات ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية، مُشعلًا حالة من التشويق والترقب. وبموازاة ذلك، كُشف عن البوستر التشويقي للعمل، الذي أثار الإثارة حول ما سيحمله من أحداث وتفاصيل.



كتبها ثنائي السيناريو محمد دياب وخالد دياب، بمشاركة شيرين دياب، قبل ست سنوات. فريق عمل سينمائي متميز صاغ هذه الملحمة، التي وُصفت بأنها تتجاوز حدود الزمان والمكان، لتصل إلى الجمهور بعمل فني من طراز مختلف، نال الإعلان والتيزر على إثره إشادات واسعة تُبشر بمشاهدة استثنائية.



وعلي الجانب الآخر يتم حاليا تنفيذ عمليات المونتاج والمكساج والموسيقي التصويرية والجرافيك والذي سيتم تنفيذ جزء منه خارج مصر.

تفاصيل فيلم “أسد”

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، من خلال قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، وديكور أحمد فايز، وتصميم الملابس ريم العدل، ومونتاج أحمد حافظ. ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، وتصميم المعارك للعالمي Kaloyan Vodenicharov، وتيزر ماركوس عريان، وبوستر كريم آدم، الفيلم من إنتاج شركة Good Fellas Media Production، بالتعاون معBig Time Fund وScoop Egypt Production. التوزيع من خلال شركة Empire Entertainment في الوطن العربي، مع شريك AFD في مصر.

يشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، واللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.