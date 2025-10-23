عارفة عبد الرسول تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة عارفة عبد الرسول حاله من النشاط الفني الفترة الحالية، وذلك بعدما حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في العديد من الاعمال الكوميديا.

فيلم برشامة

انتهت عارفة عبدالرسول مؤخرًا من تصوير فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، تدور أحداثه حول ظاهرة الغش في المدارس، والعمل من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن بطولة ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعارفة عبد الرسول.

مسلسل اللعبة

كما تواصل عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة بطولة هشام ماجد وشيكو، والمقرر عرضه قريبًا.

فيلم شمشون ودليلة

وايضا تشارك عارفة عبد الرسول فيلم شمشون ودليلة تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، ويشارك في العمل بجانب العوضي ومي، كل من: خالد الصاوي، عصام السقا، أحمد عصام السيد، وآخرين.

مسلسل يوميات عيلة كواك

و تنتظر عرض مسلسل يوميات عيلة كواك، وهو كوميدي اجتماعي من إخراج وليد محمود، تأليف الزهراء عصام وعمرو حجاج، بطولة عارفة عبد الرسول، إسلام فوزي، ياسمين عبيد، دهب تامر، سينا وليد، ومصطفى الرومي.

اخر اعمال عارفة عبد الرسول

وكان اخر اعمال عارفة عبد الرسول هو مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.