نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة فنية مدوية.. حنان مطاوع بطلة عمل مسرحي عن الملكة حتشبسوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن استعدادها لتقديم عمل مسرحي جديد يجسد شخصية الملكة الفرعونية حتشبسوت، إحدى أعظم الملكات في تاريخ مصر القديم، مؤكدة أن المشروع لا يزال في مراحله التحضيرية الأولى.

وأوضحت حنان مطاوع خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، أن العمل لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الفعلي، ولم يتم التعاقد الرسمي مع أي من صناع المشروع سواء المؤلف أو المخرج أو حتى معها شخصيًا، رغم اكتمال النص بشكل مبدئي.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى ألا يُعلن عن المشروع قبل اكتمال الترتيبات النهائية، موضحة أن المنتج أنور عبد المغيث هو من كشف تفاصيله للجمهور في وقت مبكر.

وأكدت حنان مطاوع أن فكرة تجسيد شخصية حتشبسوت تمثل تحديًا كبيرًا لها كممثلة، إذ ترى أن هذه الشخصية تمتلك ثراءً إنسانيًا وتاريخيًا يستحق أن يُقدم في عمل فني كبير على المسرح القومي المصري.

كما عبّرت عن فخرها بما تقدمه الدولة المصرية من جهود لإحياء التاريخ والحضارة الفرعونية، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا يعكس عظمة مصر القديمة، تمامًا كما كان موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم.

وأضافت حنان مطاوع أن مصر استطاعت مؤخرًا أن تعيد تقديم حضارتها للعالم بشكل حديث ومعاصر، مؤكدة أن الفن يجب أن يكون وسيلة لإبراز تلك العظمة وربط الأجيال الجديدة بجذورها وتاريخها العريق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مسلسل "صفحة بيضا" الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وشاركها بطولته عدد من النجوم منهم سامي الشيخ، أحمد الشامي، أحمد مجدي، وحنان يوسف، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.