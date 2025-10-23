نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار الإعلامية بسنت بكر عضوا في لجنة رصد الأداء الإعلامي لانتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس النواب 2025، تضم نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، وذلك بهدف متابعة وتقييم التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

بسنت بكر عضوا في لجنة رصد الأداء الإعلامي لانتخابات النواب

وتتولى اللجنة، برئاسة محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، مهمة الرصد والتحليل المهني لأداء الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، فضلًا عن متابعة أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية التي تقوم بتغطية انتخابات مجلس النواب.

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم قامات أكاديمية ومهنية بارزة في مجال الإعلام، مما يعزز من دقة الرصد والتحليل، ويسهم في ضمان تغطية إعلامية مهنية واحترافية لهذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

اعضاء اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها السادة:

الأستاذ الدكتور سامي الشريف – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة.

الأستاذة الدكتورة منى الحديدي – عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي _رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام.

الأستاذة الدكتورة هبة شاهين – عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس.

الأستاذ عمرو الخياط – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس قناة المحور.

الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجـد – عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر (بنين).

الأستاذ الدكتور أشرف جلال – عميد كلية الإعلام بجامعة السويس.

الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام.

الأستاذة الدكتورة إنجي لطفي – أستاذ مساعد بكلية الآداب، جامعة حلوان.

الأستاذ عادل العيساوي – وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق.

الأستاذ الدكتور عمرو الليثي – رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

الأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي – عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف.

الأستاذة الدكتورة أماني فهمي – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للعلوم الإدارية.

الأستاذ الدكتور عادل صالح – عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي – عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى – الرئيس التنفيذي لراديو 9090.

الأستاذة الدكتورة آمال الغزاوي – من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

الأستاذ عبد الفتاح حسن – خبير الإعلام المرئي والمسموع.

الأستاذ مصطفى عمار – رئيس تحرير جريدة الوطن.

الأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد – عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر.

الأستاذة الدكتورة سهير صالح – عميد كلية الإعلام بأكاديمية الشروق.

الدكتورة أماني فاروق عبد العزيز عبد القادر – مدرس الإعلام بالأكاديمية الدولية للإعلام ومدير مركز التدريب بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الدكتورة سالي أحمد محمد حسن جاد – وكيل كلية اللغة والإعلام.

الإعلاميه الدكتور بسنت بكر – مذيعة براديو 9090.عضو نقابه الإعلاميين وعضو اتحاد الكتاب المصرى

السيدة الأستاذة داليا الخطيب – مذيعة براديو 9090.

السيدة الأستاذة ميرفت المليجي – مذيعة بقناة «إكسترا نيوز».

السيدة الدكتورة هدى عبد الغفار – كبير المحررين بالهيئة الوطنية للإعلام وخبيرة الإعلام الرقمي.

السيدة الأستاذة نادية فتحي حسن محمد النشار – رئيس شبكة الشباب والرياضة.

الأستاذة الدكتورة أماني الحسيني _ عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

الأستاذ محمد شكري محمود حافظ أبو عميرة – رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

الأستاذ سامح عبد المحسن السيد الشوادي – مخرج بقطاع قنوات النيل المتخصصة.

الأستاذ خالد لطيف – مقدم برامج.

الأستاذ الدكتور عصام نصر سليم – أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة.

الدكتور محمود علي محمد خليل – مدرس الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج.

السيدة الأستاذة يُسر فلوكس – مخرجة بالتلفزيون المصري.

الأستاذة الدكتورة راندا رزق – رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة.

واختتم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانه مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار ضمان رسالة إعلامية مهنية، والتزامٍ كاملٍ بميثاق الشرف الإعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017.

