نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "براديس بيروت" يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منذ قليل مشروع الفيلم اللبناني الفرنسي "باراديس بيروت" إخراج سينتيا صوما، بجائزة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، وقدرها 10 آلاف دولار، والمقدمة لأفضل مشروع فيلم روائي طويل في مرحلة التطوير، وذلك ضمن مسابقة منصة الجونة السينمائية "سيني جونة"، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث سلمت الجائزة، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب، أفنان السراج.

تدور أحداث في لبنان المعاصر، في ظل حدوث انهيار اقتصادي غير مسبوق، يفقد زوج عايدة عمله، ولتدعمه ماديًا، تنضم هذه السيدة العاملة، في منتصف عمرها، سرًا إلى وكالة كاستنج لأدوار الكومبارس، ولم تكن تدري أن الأدوار الصغيرة التي ستؤديها ستمنحها فرصة للتحرر واكتشاف معنى جديد لحياتها.

نبذة عن منصة الجونة السينمائية

يذكر أن "منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم الفنية.