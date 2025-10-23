نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامية داليا الخطيب في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عن انضمام الإعلامية داليا الخطيب إلى اللجنة العليا المتخصصة في رصد الأداء الإعلامي خلال تغطية انتخابات مجلس النواب 2025.



داليا الخطيب في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025

وتشكل هذه اللجنة نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، بهدف ضمان تغطية إعلامية مهنية تحترم معايير ميثاق الشرف الإعلامي، وتعزز من شفافية العملية الانتخابية وتزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة، حيث تضم اللجنة نخبة من الإعلاميين المخضرمين الذين يحملون خبرات واسعة في مجال الإعلام ورصد الأداء.

وسبق لداليا الخطيب المشاركة في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تم تشكيلها تحت رئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين.



نبذة عن الإعلامية داليا الخطيب

من جهة أخرى، تقدم داليا الخطيب برنامج "إيه الجديد" عبر راديو 9090، وهو برنامج توك شو إذاعي ينطلق أسبوعيًا كل يوم أحد من الساعة 9 إلى 11 مساءً.



برنامج داليا الخطيب

ويناقش البرنامج قضايا سياسية، فنية، رياضية، واقتصادية، ويطرح تحليلات ونقاشات تهم مختلف شرائح المجتمع، ويمتاز البرنامج بأسلوبه الحواري الجذاب الذي يجمع بين المهنية والشفافية، ويعكس اهتمام داليا العميق بالقضايا الوطنية والإقليمية.