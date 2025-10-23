الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى النجم التركي كان أورغانجي أوغلو ما تردد حول اعتزاله التمثيل وتحوّله إلى العمل في الزراعة، مؤكدًا خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي 2025 أنه لا يزال متمسكًا بمسيرته الفنية ويعتز بها.

كان أورغانجي أوغلو يحسم حقيقة اعتزاله التمثيل

وأوضح أن الشائعة انطلقت بعد نشره صورة في أحد البساتين، فُسّرت بشكل خاطئ من قبل بعض المتابعين، مشيرًا إلى أن الزراعة مجرد هواية يمارسها في أوقات فراغه لما تمنحه من راحة واسترخاء، لكنها ليست بديلاً عن التمثيل.

وكشف أورغانجي أوغلو عن جانب من أصوله العائلية، مشيرًا إلى أن جده من جهة والدته كان سوريًا وانتقل إلى مدينة إزمير ثم إلى إسطنبول.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية عن مسيرته الفنية، مؤكدًا أن التركيز على إتقان الحرفة قبل السعي وراء الشهرة كان مفتاح نجاحه، مشيرًا إلى اللحظة التي أدرك فيها الإمكانات العالمية للدراما التركية، بعد مشاركته في مسلسلي "حب أبدي" و"أسرار عائلية" الحاصلين على جائزة إيمي الدولية، وفوزه بجائزة الفراشة الذهبية، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز وجوه الدراما التركية عالميًا.